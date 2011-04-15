Завершена подготовка пяти законопроектов, концептуально решающих проблемы лесной отрасли. Об этом в ходе парламентских слушаний заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, говорится в сообщении Минприроды.



Подготовленные законопроекты направлены на решение проблемных вопросов, связанных с несовершенством системы охраны лесов от пожаров и осуществлением федерального государственного лесного надзора, с эффективностью воспроизводства лесов, достоверностью информации о лесном фонде. Кроме того, Минприроды подготовило проект приказа, предусматривающий исключение из Правил тушения лесных пожаров "зон контроля".



"AK&M" от 06.11.2019