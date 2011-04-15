ЦБ объявил учётную цену золота на 7 ноября - 3043.19 руб./г против 3059.56 руб./г на 6 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 7 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3043.19 руб./грамм
Серебро: - 36.89 руб./грамм
Платина: - 1897.20 руб./грамм
Палладий: - 3632.90 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.10 31.10 01.11 02.11 06.11
Золото 3063.49 3060.14 3088.73 3108.27 3059.56
Серебро 37.05 36.27 36.82 37.17 36.98
Платина 1879.86 1891.34 1898.68 1918.67 1903.33
Палладий 3694.04 3665.63 3696.88 3689.12 3631.78