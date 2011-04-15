Госдума приняла в первом чтении законопроекты о допзащите клиентов ломбардов и МФО

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, цель которых – оптимизация регуляторной среды финансового рынка, включающего микрофинансовые организации, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Так, первый из принятых законопроектов направлен на установление дополнительных требований к деятельности некредитных финансовых организаций, а также пресечение неправомерной деятельности отдельных участников финансового рынка. В частности, для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов предусматриваются требования об уточнении их наименования, а также об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Регламентируются процедурные вопросы их деятельности, вопросы реорганизации и раскрытия информации о своей деятельности в интернете. МФО должны будут уточнить свое наименование.



Также предлагается регламентировать процедуру допуска ломбардов на финрынок. Предусматривается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения ЦБ сведений о нем в госреестр. Кроме того, проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа — до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00.



Еще одно предполагаемое нововведение — размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. руб. будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества.



Второй законопроект устанавливает госпошлину за внесение сведений о юрлице в реестр ломбардов — 1.5 тыс. руб. Столько же платят за внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций.



"AK&M" от 06.11.2019