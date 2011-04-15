Уставный капитал Ингосстраха вырос на 10 млрд руб. и составил 27.5 млрд руб.

Государственная регистрация уставного капитала страховой компании "Ингосстрах" состоялась 5 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Уставный капитал вырос на 10 млрд руб. и теперь составляет 27.5 млрд руб. На сегодняшний день это самый крупный уставный капитал среди российских страховых компаний.



Решение о докапитализации компании было принято на Годовом общем собрании акционеров СПАО "Ингосстрах" 7 июня 2019 года. Увеличение уставного капитала произошло путём увеличения номинальной стоимости акций за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.



"Сегодня Ингосстрах - один из лидеров российского страхования, мы считаем, что новый уставный капитал должен соответствовать нашей позиции на рынке. Мы быстро растём, по итогам 9 месяцев 2019 года сборы компании составили 83.9 млрд руб. Повышение уставного капитала - демонстрация высокой финансовой надёжности компании и гарантия исполнения наших обязательств перед клиентами, - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 06.11.2019