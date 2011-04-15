"Россети Ленэнерго" перешли на особый режим работы

В целях обеспечения надёжного функционирования объектов электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных условий компания "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование - ПАО "Ленэнерго") с 10:30 6 ноября перешла на особый режим работы. Об этом говорится в сообщении компании.



На круглосуточном дежурстве находятся 104 оперативно-выездные бригады электросетевой компании.



Для скорейшего запитывания потребителей, пострадавших от воздействия неблагоприятных погодных условий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области - шторма с сильным ветром (порывами до 20 м/с), дождём и снегом - и ликвидации возможных нарушений электроснабжения подготовлено 384 бригады общей численностью 1600 человек, 516 единиц техники. На круглосуточном дежурстве находятся 104 оперативно-выездные бригады (244 человека), оснащенные 108 единицами специальной техники.



В "Россети Ленэнерго" созван оперативный штаб. Энергетики ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала, обеспечили 100% готовность спецтехники и наличие аварийного резерва. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями.



ПАО "Ленэнерго" (ИНН 7803002209) является региональной электросетевой компанией на северо-западе России. Ключевыми акционерами компании являются ПАО "Россети" (67.48% обыкновенных акций) и город Санкт-Петербург (28.8%). Предприятие обслуживает территорию площадью 86.7 тыс. кв. км, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После реорганизации с 1 октября 2005 года за компанией, сохранившей бренд "Ленэнерго", остались функции передачи электроэнергии по сетям и присоединения новых потребителей к электросетевой инфраструктуре.



Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по РСБУ по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 36.1% до 7.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 11.8% и составила 39.8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23.5% и составил 16.7 млрд руб.



"AK&M" от 06.11.2019