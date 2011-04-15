Турникеты с видеонаблюдением появятся на 26 станциях метро

Турникеты с видеонаблюдением появятся на 26 станциях Московского метрополитена, сообщил Департамент города Москвы по конкурентной политике.



В течение ближайших двух недель будет опубликована закупка на выполнение работ по оснащению станций Московского метрополитена турникетными комплексами видеонаблюдения, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, слова которого приводятся в сообщении.



"Закупка предполагает выполнение работ в вестибюлях 26 станций Московского метрополитена. Системой видеофиксации прохода будут оснащены турникеты на вход и выход, при этом общее количество переоборудованных турникетов практически достигнет 600 штук. Ранее в Москве не проводилось аналогичных закупок, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос поиска добросовестного поставщика, который сможет исполнить все необходимые обязательства по контракту", - отметил Г.Дёгтев.



После проведения закупки турникеты, оснащённые системой видеонаблюдения, появятся на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, на 7 станциях Калужско-Рижской, а также Люблинско-Дмитриевской линиях и на 1 станции Таганско-Краснопресненской линии.



Предстоящая процедура станет первым этапом в оснащении станций столичной подземки турникетами с системой видеофиксации, сообщил начальник Службы развития Дирекции информационно-технологических систем и систем связи метрополитена Дмитрий Тур.



"Устройства видеонаблюдения будут установлены на стойках турникетов. Ранее пилотный проект действовал на станции метро "Октябрьское поле", и сегодня идёт речь о его масштабировании на другие станции. Переоснащение турникетов проходит в рамках постановления Правительства РФ, которое регламентирует требования по обеспечению транспортной безопасности. Новая система позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации, а также эффективно контролировать пассажиропоток", - подчеркнул Д.Тур.



По его словам, оснащение в рамках второго и последующих этапов запланировано на период с декабря 2019 года по март 2020 года.



Начальная цена контракта составляет 101.6 млн руб., а на исполнение всех обязательств победителю электронного аукциона отводится 90 календарных дней.



Заказчиком выступает ГУП "Московский метрополитен".

Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 06.11.2019