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06/11/2019
18:38

"Черкизово" увеличивает поставки мяса птицы на рынок Китая

Группа "Черкизово" расширяет ассортимент птицеводческой продукции, отправляемой на экспорт в Китай. Об этом говорится в сообщении компании.

На проходящей в Шанхае выставке China International Import Expo (CIIE) Группа "Черкизово" подписала несколько коммерческих контрактов на поставку мяса птицы российского производства на общую сумму более $20 млн. Самые крупные сделки заключены с ведущими китайскими агрохолдингами - Cargill China и COFCO Meat.

С весны этого года Группа "Черкизово" уже поставляет в Китай свою птицеводческую продукцию - в основном, это популярные в Китае куриные лапы и крылья. Новые соглашения, подписанные компанией на CIIE, расширят ассортимент поставок такими позициями как куриная голень и бедро, филе куриной грудки и др.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



"AK&M" от 06.11.2019
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