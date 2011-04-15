"Черкизово" увеличивает поставки мяса птицы на рынок Китая

Группа "Черкизово" расширяет ассортимент птицеводческой продукции, отправляемой на экспорт в Китай. Об этом говорится в сообщении компании.



На проходящей в Шанхае выставке China International Import Expo (CIIE) Группа "Черкизово" подписала несколько коммерческих контрактов на поставку мяса птицы российского производства на общую сумму более $20 млн. Самые крупные сделки заключены с ведущими китайскими агрохолдингами - Cargill China и COFCO Meat.



С весны этого года Группа "Черкизово" уже поставляет в Китай свою птицеводческую продукцию - в основном, это популярные в Китае куриные лапы и крылья. Новые соглашения, подписанные компанией на CIIE, расширят ассортимент поставок такими позициями как куриная голень и бедро, филе куриной грудки и др.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.







"AK&M" от 06.11.2019