Суд обязал УФАС повторно рассмотреть заявление Мираторга

Арбитражный суд города Москвы на втором круге рассмотрения спора признал незаконным решение УФАС по Московской области, которое не выявило нарушения закона "О защите конкуренции" со стороны владельца бренда "Сытоедов". Об этом сообщил Мираторг.



Антимонопольному органу предстоит рассмотреть заявление Мираторга о копировании дизайна упаковки повторно и устранить допущенное нарушение прав компании.



В споре с ООО "ТПК "Вилон" - владельцем бренда "Сытоедов" - Мираторг настаивает на том, что дизайн упаковки котлет "Сытоедов" имитирует внешний вид и фирменный стиль томленого мяса и бургеров Мираторга. Позицию компании подтверждают данные опросов потребителей, заключения Союза дизайнеров и Роспатента. Доводы Мираторга получили поддержку Суда по интеллектуальным правам, что повлекло второй круг разбирательства. В ходе повторного рассмотрения спора Арбитражный суд города Москвы установил, что выводы антимонопольной службы об отсутствии факта недобросовестной конкуренции не мотивированы и вынесены в отсутствие соответствующих доказательств. По мнению суда, УФАС не доказало, что спорные продукты не являются взаимозаменяемыми, а также ошибочно сравнило упаковки котлет "Сытоедов" со всей линейкой "Мираторга", а не c конкретными товарами. Суд обязал УФАС по Московской области рассмотреть заявление Мираторга повторно и устранить допущенное нарушение прав компании.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 06.11.2019