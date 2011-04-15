Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 7 ноября 2019 года.



КРЕДИТЫ РАСТВОРИЛИСЬ В ВОДЕ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР О МАХИНАЦИЯХ С ЗАЙМАМИ СБЕРБАНКА



К четырем с половиной годам колонии общего режима приговорил ставропольский суд бизнесмена Валерия Герюгова, признанного виновным в мошенническом хищении почти 1,8 млрд руб., полученных от Сбербанка в качестве кредитов. Деньги предназначались на развитие производства минеральной воды "Архыз", однако кредиты возвращены не были, а само предприятие обанкротилось. Сейчас получивший популярность напиток производят уже другие предприниматели. Вместе с господином Герюговым, так и не признавшим свою вину, осуждены двое подельников из числа его топ-менеджеров, но они отделались условными сроками.





ДОНБАСС НЕ ДОЖДЕТСЯ СВОИХ СЫНОВЕЙ

ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ДНР НЕ ВЫДВОРЯЮТ ЗА ГРАНИЦУ



Как стало известно "Ъ", признание Минюстом РФ ранее судимого участника боевых действий из Донецкой народной республики (ДНР) лицом, чье пребывание нежелательно на территории России, не стало основанием для его депортации на восток Украины. Судебные власти решили, что возвращение на историческую родину может оказаться опасным для его здоровья и даже жизни. Обычных граждан ДНР и Украины продолжают высылать из России, даже если они оказываются в населенных пунктах, где время от времени ведутся боевые действия.





МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС ПОДБИРАЮТ КРИТЕРИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ РУЧНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ



Как выяснил "Ъ", Минэнерго, подвергшееся критике за непрозрачную систему ручного отбора проектов модернизации ТЭС на правительственной комиссии, теперь хочет изменить механизм выбора инвесторов в отборе на 2025 год. Ведомство предлагает отказаться от критериев, которые использовались прежде, и отдавать приоритет проектам с наименьшей стоимостью. Это не позволит попасть в программу крупным и технологически сложным проектам, полагают эксперты. А крупные потребители энергии считают, что изменение методики не повлияет на исход отбора, оценивая рост нагрузки на рынок в 147 млрд руб.





АНДРЕЙ ПАТРУШЕВ ЗАНЯЛ МЕСТО В ВАГОНЕ

ОН КУПИЛ ДОЛЮ В ПОСТАВЩИКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



Как стало известно "Ъ", младший сын главы Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Андрей, ушедший в октябре с поста замглавы "Газпром нефти", получил миноритарную долю в "Транстелесофте". Это компания входит в высокотехнологичную группу Ctrl2GO, владеют которой, по данным самой группы, бенефициары "Трансмашхолдинга". Как сообщили "Ъ" в Ctrl2GO, господин Патрушев не будет заниматься оперативным управлением этого бизнеса, но его опыт будет полезен для налаживания связей с нефтегазовыми компаниями.





У КОФЕ ИСТЕК СРОК АРЕНДЫ

МЕТРО МОСКВЫ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НЕКОТОРЫХ ТОЧЕК ОБЩЕПИТА



"Чип Краб", один из операторов по продаже кофе в московском метро, закрывает свои торговые точки. Эта компания принадлежит бизнес-партнеру семьи заместителя главы ГБУ "Ритуал" Валериана Мазараки, ставшего героем расследования Ивана Голунова. У оператора истек срок аренды, и продлевать его он, по всей видимости, не собирается. Возможная причина находится в экономической плоскости: в столичной подземке высокие ставки аренды и проблемы с подключением к коммуникациям.





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"AK&M" от 07.11.2019