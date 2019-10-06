ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 ноября, в размере 70.4301 руб. против 70.4203 руб. на 6 ноября

ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 ноября, в размере 70.4301 руб. против 70.4203 руб. на 2 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



06.10.19 - 70.4203 руб.

02.11.19 - 71.4785 руб.

01.11.19 - 71.1918 руб.

31.10.19 - 71.0081 руб.

30.10.19 - 70.7769 руб.































































































































































































































"AK&M" от 06.11.2019