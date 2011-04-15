Повтор! Инфляция в октябре составила 0.1%, с начала года - 2.4%

Потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0.1%. С начала года инфляция составила 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в октябре увеличились на 0.2%, с начала года - на 2%. При этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции в октябре выросли на 0.2%, с начала года - на 2.6%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.3% (+2.6%). Платные услуги населению подешевели на 0.2%, с начала года выросли на 3.4%.



В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 7.3%. Подорожание отмечено в 80 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7.3%.



Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 23.5%, огурцы - на 15.1%, апельсины - на 11.6%, бананы - на 5.9%. Одновременно цены на морковь снизились на 9.1%, яблоки - на 8.2%, капусту белокочанную - на 8%, картофель - на 7.3%, лук репчатый - на 6.3%, виноград - на 5.5%, свеклу - на 5.1%, лимоны - на 1.9%, груши - на 1.3%.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0.6-1.1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), сельдь солёная, консервы мясные для детского питания и рыбные в томатном соусе, творог жирный, сырки творожные, сыры сычужные, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.



Вместе с тем на 2.7% подешевело пшено, на 0.4-1.3% - свинина, мясо кур, рыба живая и охлаждённая, пиво зарубежных марок, кофе в организациях быстрого обслуживания.



В октябре подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.



На 0.6-1.5% выросли цены на ювелирные изделия, уголь, дрова, ковры шерстяные, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий осенне-зимнего ассортимента для детей и взрослых, парфюмерно-косметических товаров, фарфоро-фаянсовой посуды, постельных принадлежностей.



Одновременно на 0.3-0.6% снизились цены на телевизоры, флеш-накопители USB, смартфоны, сковороды с антипригарным покрытием, газовое моторное топливо, отдельные виды одежды летнего ассортимента для детей, электротоваров и бытовых приборов.



В октябре в группе наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования подешевел на 7.2%, полёт в салоне экономического класса самолета - на 3.4%.



Отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха. На 1.1-3% стали дешевле туры на отдых в Греции, Испании, экскурсионные поездки во Францию, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России, проживание в гостинице.



Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 2.3% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0.2% - полиса добровольного страхования жилья и легкового автомобиля от стандартных рисков.



Одновременно на 8.2% выросли цены за пересылку простой посылки внутри России, на 3.9% - дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, на 1-2.7% - услуги прачечных, билеты в театры, предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, плата за исходящее SMS-сообщение, а также проживание в студенческом общежитии.



"AK&M" от 06.11.2019