В Москве ведены временные ограничения движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Напомним, сегодня, 7 ноября, проходит торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.



Так, до 13:00 нельзя проехать по улице Ильинке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой до Красной площади, а также по площади Васильевский Спуск.



Помимо этого, до 12:00 ограничено движение по одной полосе на Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы.



Кроме того, до 14:30 ограничено движение по одной полосе на улице Петровке от дома 1 на Театральной площади (здание Большого театра) до Театрального проезда.



С 13:00 нельзя будет проехать по Страстному бульвару от улицы Большая Дмитровка до пересечения с Петровкой и по Петровке от Страстного бульвара до Театрального проезда. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.



На всех этих участках запрещено парковаться до окончания шествия.



Вместе с тем, с 16:45 до 17:00 движение перекроют в Театральном проезде в районе пересечения с Петровкой.



С 12:30 автобусы А будут ездить на участках от спорткомплекса "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Комсомольская" до "Трубной".



Автобусы N 15 будут ходить на участках от ВДНХ до Краснопролетарской улицы и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".



Автобусы N 38 поедут от Рижского вокзала до станции метро "Трубная".



С 16:15 автобусы N 101, 144, 904, М2, М3, М10, М27 и К могут следовать с увеличенными интервалами.



Изменения будут действовать до окончания шествия.

"AK&M" от 07.11.2019