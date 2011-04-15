Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/11/2019
11:47

РФ отменила ограничения на поставки продукции четырёх белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 ноября 2019 года отменяет ряд введённых ранее ограничений на поставки в Россию продукции, производимой четырьмя белорусскими предприятиями. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Ограничения сняты с филиала "Лепельский молочноконсервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ПУП "Миорский мясокомбинат", ОАО "1-ая Минская птицефабрика".

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с "Дорожной картой" двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 9 ноября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

"AK&M" от 07.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100