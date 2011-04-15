РФ отменила ограничения на поставки продукции четырёх белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 ноября 2019 года отменяет ряд введённых ранее ограничений на поставки в Россию продукции, производимой четырьмя белорусскими предприятиями. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Ограничения сняты с филиала "Лепельский молочноконсервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ПУП "Миорский мясокомбинат", ОАО "1-ая Минская птицефабрика".



Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с "Дорожной картой" двустороннего сотрудничества по процедуре взаимного снятия ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.



Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 9 ноября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.



"AK&M" от 07.11.2019