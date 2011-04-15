"Почта России" и "Обувь России" заключили партнёрское соглашение

АО "Почта России" и группа компаний "Обувь России" заключили партнёрское соглашение, в рамках которого на базе магазинов "Обуви России" в ноябре откроются пункты выдачи онлайн-заказов почтового оператора. Об этом говорится в сообщении сторон.



На первом этапе ПВЗ заработают более чем в 180 торговых точках Группы по всей России. Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи "Почты России" в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК "Обувь России" и повысить лояльность покупателей.



Сотрудничество включает несколько этапов: в течение двух-трех недель будет проведена интеграция программного обеспечения партнёра и "Обуви России" на базе 1С, параллельно будет запущен процесс обучения сотрудников обувного ретейлера по работе с ПО. В начале ноября проект стартует в тестовом режиме в нескольких торговых точках, в дальнейшем он будет тиражироваться на всю сеть. Планируемый объём посылок, который будет перенаправлен в ПВЗ "Почты России" на базе магазинов "Обуви России", составит более 5 тыс. в месяц.



"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



ГК "Обувь России" - головная компания ПАО "ОР", первой публичной компании российского fashion-ретейла. "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами.



Объём консолидированной неаудированной выручки Группы "Обувь России" за 9 месяцев 2019 года увеличился на 16% до 9.071 млрд руб. по сравнению с 7.823 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. Сеть предприятия приросла 168 магазинами, 157 собственных и 11 франчайзинговых.



Объём консолидированной неаудированной выручки Группы в III квартале увеличился на 11.5% и составил 3.713 млрд руб., по сравнению с 3.33 млрд руб. годом ранее. Прирост розничной сети составил 52 собственных магазина сети Westfalika - основного" бренда группы компаний "Обувь России". Общее количество торговых точек на 30 сентября 2019 года составило 895 магазинов, из них 172 - франчайзинговые.



"AK&M" от 07.11.2019