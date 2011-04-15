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07/11/2019
12:45

Экспорт кондитерских изделий с начала 2019 года увеличился на 14.2%

Экспорт кондитерских изделий с начала 2019 года увеличился на 14.2%. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе визита на фабрику "РОТ ФРОНТ" в Москве.

По словам О.Лут, по итогам 9 месяцев 2019 года в стране было произведено 2.8 млн т кондитерских изделий, что на 1.8% выше аналогичного периода прошлого года.

В текущем году на начало ноября наша страна уже поставила за рубеж этой продукции на сумму $930.8 млн, что на 14.2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. География поставок охватывает более 100 стран. При этом наибольший интерес для российских производителей представляют рынки Азии, которые к 2024 году должны обеспечить основной прирост экспорта кондитерских изделий.

Холдинг "Объединённые кондитеры", в состав которого входит предприятие "РОТ ФРОНТ" является значимым экспортёром российского продовольствия, поставляя кондитерскую продукцию более чем в 45 стран мира.

"AK&M" от 07.11.2019
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