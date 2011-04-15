Рынок нефти: цены скорректировались на фоне роста запасов в США

В среду нефтяные рынки оказались под давлением из-за сильного роста запасов нефти в США, слабых экономических данных по ряду стран еврозоны и тревожных слухов относительно переговоров США и Китая. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.



Еженедельная статистика по нефти в США от EIA вчера показала существенный рост запасов, более чем в 5 раз опережающий прогнозы аналитиков. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7.93 млн баррелей против ожидаемого аналитиками роста на 1.52 млн баррелей. Всего запасы в США составили 446.78 млн баррелей. Экспорт сырой нефти упал за неделю на 956 000 б/с до 2.4 млн б/с. Объем импорта снизился на 620 тыс. б/с - до уровня 6.08 млн б/с.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 2.83 млн баррелей (прогноз -1.81 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0.62 млн баррелей (прогноз -0.95 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 87.7% до 86%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12.6 млн б/с.



После публикации статистики фьючерсы на Brent стремительно теряли свои позиции, спустившись с $63 до $61,6 за баррель. Сегодня с утра котировки остаются в диапазоне $61.6-62. Активность покупателей снизилась, и дополнительное давление на цены оказывает очередной рост неопределенности относительно торгового спора США и Китая. Вчера вечером появились сообщения информационных агентств со ссылкой на источники, согласно которым лидеры США и Китая не смогут встретиться ранее декабря для подписания первой части торговой сделки. Еще недавно это мероприятие ожидалось в середине текущего месяца.



Краткосрочная перспектива нефтяных цен оказалась под вопросом. Если еще в начале недели на рынке преобладали преимущественно оптимистичные настроения, то в настоящий момент текущие ценовые уровни выглядят справедливыми, причем риски отклонений в ту или иную сторону выглядят равновероятными. В числе ближайших интересных с точки зрения активного трейдинга ценовых уровней можно отметить значения $61.6 и $62.4 за баррель.



Сегодня с утра котировки нефти марки Brent снижаются на -0.05% к уровням закрытия предыдущего дня.







"AK&M" от 07.11.2019