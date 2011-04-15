МЦД-3 от Зеленограда до Раменского запустят в 2021 году

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского планируется запустить в конце 2021 - начале 2022 года, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже к 2025 году пассажиропоток на отдельных станциях МЦД-3 может увеличиться на 60%", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, сейчас железнодорожный транспорт функционирует эффективнее на окраине города, а ближе к центру пассажиропоток минимален. Благодаря пуску МЦД поток пассажиров станет распределяться равномерно по всей сети железных дорог.



"Моделирование МЦД-3 показало, что линия будет загружаться в центральной и срединной части города, а значит, заработает как полноценный городской транспорт. Например, на станции Петровско-Разумовское к 2025 году пассажиропоток в период максимальной нагрузки может доходить до 19 тысяч человек", - пояснил С.Кузнецов.



Он отметил, что на третьем диаметре длиной 88 км появится 43 станции, на 12 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт.



Заместитель руководителя Института Генплана столицы Денис Власов добавил, что по третьему проекту МЦД уже намечены условные точки развития. Например, Ховрино-2 с пересадкой на станцию метро "Ховрино", НАТИ с пересадкой на МЦК, Петровско-Разумовское, где планируется перенос платформы ближе к метро, что позволит сформировать единый транспортный узел. Там появится новая пересадка между третьим и первым диаметрами, также здесь будет две линии метро.



"Интересен узел на станции Рижская, платформа Фрезер, имеющая пересадку на МЦК и станцию Косино, где есть две станции метро. Организация удобной пересадки позволит сформировать множество альтернативных маршрутов. Это повысит надёжность всей транспортной системы", - считает Д.Власов.



Напомним, в этом году планируется запуск МЦД-1 "Одинцово-Лобня", который соединит Смоленское и Савёловское направления железной дороги, и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" на базе Рижского и Курского направлений.



"AK&M" от 07.11.2019