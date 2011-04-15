Недавние попытки "медвежьей" коррекции российских фондовых индексов не получили развития - в среду бенчмарки обрели второе дыхание, сделав еще один приличный рывок вверх. В результате индекс МосБиржи стал еще ближе к психологической отметке 3000, обновив очередной исторический максимум и финишировав на уровне 2980.84, с повышением на 1.06%. РТС же набрал по итогам сессии 0.75% и составил 1471.38. Об этом говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.



Отечественный рынок сохранил устойчивые позиции даже в условиях агрессивного удешевления нефти в ходе вечерних торгов. Brent эмоционально отреагировала на отчет Минэнерго, который отразил прирост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 7.93 млн баррелей против гораздо более скромного прогноза +1.52 млн баррелей.



Также инвесторов разочаровал тот факт, что добыча в США осталась на рекордном максимуме 12.6 млн баррелей в сутки, тогда как многие игроки уже рассчитывают на сокращение объемов производства вследствие продолжительного снижения числа действующих буровых. В результате Brent снова обвалилась под отметку $62 за баррель, хотя и встретила поддержку в районе 100-дневной скользящей средней.



В ходе прошедших торгов пострадали не только цены на нефть, но и рисковые активы в целом, о чем говорит разворот японской иены и золота, которые перешли к росту. Интерес к покупкам высокодоходников угас, сменившись покупками защитных активов на сообщениях о том, что встреча лидеров США и Китая может быть перенесена на декабрь. Соответственно, рынкам можно не ждать подписания промежуточного соглашения в этом месяце. Сегодня в Азии это привело к просадке индексов, что в сочетании с падением цен на нефть и нагнетанием обстановки на фондовых площадках в целом может послужить барьером для индекса МосБиржи на пути к вышеупомянутой круглой отметке и вызвать локальный откат отечественных бенчмарков с открытия сессии.





"AK&M" от 07.11.2019