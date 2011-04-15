ФТС в январе-октябре перечислила в федеральный бюджет 4.695 трлн руб.

ФТС в январе-октябре 2019 года перечислила в федеральный бюджет 4.695 трлн руб. Об этом говорится в материалах службы.



За октябрь 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 517.26 млрд руб.





"AK&M" от 07.11.2019