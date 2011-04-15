ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.



По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.



Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчёта капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.



По оценке Банка России, отражение в финансовой отчётности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка.



В результате возникают основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создаётся реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.



Чувашкредитпромбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



На балансе банка образовался значительный объём корпоративных кредитов низкого качества. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчётности своего реального финансового положения.



В Чувашкредитпромбанке будет действовать временная администрация Банка России до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк является участником системы страхования вкладов.



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