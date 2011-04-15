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07/11/2019
13:14

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ.

Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчёта капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

По оценке Банка России, отражение в финансовой отчётности достоверной величины капитала и реальных кредитных рисков, принимаемых кредитной организацией, приводит к значительному (более 35%) снижению размера собственных средств банка.

В результате возникают основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создаётся реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Чувашкредитпромбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

На балансе банка образовался значительный объём корпоративных кредитов низкого качества. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчётности своего реального финансового положения.

В Чувашкредитпромбанке будет действовать временная администрация Банка России до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.

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