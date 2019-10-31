ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 ноября в размере 63.7298 руб. против 63.5880 руб. на 7 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.11.19 - 63.5880 руб.

06.11.19 - 63.2480 руб.

02.11.19 - 64.0316 руб.

01.11.19 - 63.7748 руб.

31.10.19 - 63.8734 руб.































































"AK&M" от 07.11.2019