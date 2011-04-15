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|07/11/2019
14:01
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 ноября
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Банк России установил на 8 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9353
1 Азербайджанский манат 37.5655
100 Армянских драмов 13.3396
1 Белорусский рубль 31.2171
1 Болгарский лев 36.0871
1 Бразильский реал 15.6059
100 Венгерских форинтов 21.2489
1000 Вон Республики Корея 55.1363
10 Гонконгских долларов 81.4480
10 Датских крон 94.4691
1 Доллар США 63.7298
1 Евро 70.5489
100 Индийских рупий 89.8489
100 Казахстанских тенге 16.3893
1 Канадский доллар 48.3865
100 Киргизских сомов 91.0800
10 Китайских юаней 91.1898
10 Молдавских леев 36.6053
1 Новый туркменский манат 18.2346
10 Норвежских крон 69.6897
1 Польский злотый 16.5523
1 Румынский лей 14.8233
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.7120
1 Сингапурский доллар 46.9326
10 Таджикских сомони 65.7347
1 Турецкая лира 11.0890
10000 Узбекских сумов 67.2388
10 Украинских гривен 25.9782
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9756
10 Чешских крон 27.6533
10 Шведских крон 66.2637
1 Швейцарский франк 64.1920
10 Южноафриканских рэндов 43.1429
100 Японских иен 58.4892
"AK&M" от 07.11.2019
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