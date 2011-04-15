Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 ноября

Банк России установил на 8 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9353

1 Азербайджанский манат 37.5655

100 Армянских драмов 13.3396

1 Белорусский рубль 31.2171

1 Болгарский лев 36.0871

1 Бразильский реал 15.6059

100 Венгерских форинтов 21.2489

1000 Вон Республики Корея 55.1363

10 Гонконгских долларов 81.4480

10 Датских крон 94.4691

1 Доллар США 63.7298

1 Евро 70.5489

100 Индийских рупий 89.8489

100 Казахстанских тенге 16.3893

1 Канадский доллар 48.3865

100 Киргизских сомов 91.0800

10 Китайских юаней 91.1898

10 Молдавских леев 36.6053

1 Новый туркменский манат 18.2346

10 Норвежских крон 69.6897

1 Польский злотый 16.5523

1 Румынский лей 14.8233

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.7120

1 Сингапурский доллар 46.9326

10 Таджикских сомони 65.7347

1 Турецкая лира 11.0890

10000 Узбекских сумов 67.2388

10 Украинских гривен 25.9782

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9756

10 Чешских крон 27.6533

10 Шведских крон 66.2637

1 Швейцарский франк 64.1920

10 Южноафриканских рэндов 43.1429

100 Японских иен 58.4892

"AK&M" от 07.11.2019