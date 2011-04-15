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07/11/2019
14:04

Росстандарт утвердил программу национальной стандартизации на 2020 год

Росстандарт утвердил программу национальной стандартизации на 2020 год (ПНС-2020). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В будущем году в соответствии с Программой будет осуществляться работа более чем над 5.4 тыс. документами по стандартизации, из которых более 2 тыс. запланированы к утверждению на 2020 год. При этом количество новых тем, представленных техническими комитетами, составляет 2.014 тыс.

Учитывая большое количество стандартов, по которым запланировано проведение работ в 2020 году, реализации данной задачи может способствовать, в том числе, механизм субсидирования затрат на разработку стандартов, в который были внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

Так, правила предоставления субсидий распространяются на разработку национальных стандартов и (или) межгосударственных стандартов, включенных в программу национальной стандартизации с финансированием за счёт средств разработчика: обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, а также содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов и осуществления оценки соответствия, необходимых для применения и исполнения требований технических регламентов; ссылки на которые содержатся в нормативном правовом акте; без реализации которых не может быть обеспечена реализация нормативного правового акта.

На получение субсидий могут также претендовать разработчики международных стандартов ИСО и (или) МЭК, включенных по предложению Российской Федерации в план работы технического комитета (подкомитета) ИСО и (или) МЭК от Российской Федерации.

"AK&M" от 07.11.2019
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