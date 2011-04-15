Энергозатраты в домах по реновации снизятся на 60%, М.Хуснуллин

Затраты энергоресурсов в новостройках по программе реновации будут ниже в среднем на 60%, чем в пятиэтажках, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Снижение потребления энергии достигается за счёт применения энергоэффективных теплоизоляционных материалов, установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, терморегулирующих клапанов на отопительных приборах, применения светодиодного освещения", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, возводимые по программе реновации дома отвечают всем современным требованиям и стандартам энергоэффективности.



"Проектировщики постоянно обновляют перечень инновационных материалов, которые используются для снижения энергопотребления зданий", - отметил М.Хуснуллин.



Заммэра подчеркнул, что в новых домах предусмотрена установка окон с энергосберегающими стеклопакетами.



"Кроме того, в каждой квартире появятся счётчики расхода горячей, холодной воды и двухтарифного учёта электроэнергии", - добавил глава Стройкомплекса.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



Уже утверждён адресный список из 351 стартовой площадки с потенциалом строительства более 5.1 млн кв. м недвижимости. Он будет пополняться.



"AK&M" от 07.11.2019