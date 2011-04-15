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07/11/2019
14:40

В России может появиться единый реестр самовольных строений

В России может появиться единый реестр самовольных строений.Как говорится в сообщении "Опоры России".

Единый федеральный список объектов по всем субъектам России будет сформирован на базе подведомственной Минстрою организации "РосКапСтрой".

Предполагается, что регионы смогут сами включать объекты самовольного строительства в единый реестр. На основании этих данных будет решаться проблема самостроев.

По словам председателя Комитета "Опоры России" по строительству Дмитрия Котровского, самовольные постройки есть почти в каждом регионе. Регионом-лидером по количеству незаконно построенных объектов, многоквартирных домов эксперт назвал Краснодарский край.

"В них проживают люди, получены свидетельства о собственности. Если всё порушить, это может вызвать определённую социальную напряжённость", – подчеркнул Д.Котровский.

Вопросом регулирования самовольного строительства в субъектах РФ займётся рабочая группа, которая сейчас формируется в Минстрое России.


"AK&M" от 07.11.2019
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