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07/11/2019
15:29

Банк "ФК Открытие" увеличил долю в капитале Росгосстраха до 32.28%

ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" увеличило долю в капитале ПАО СК "Росгосстрах" до 32.28% с 23.81%. Об этом говорится в сообщении СК.

Изменение произошло 29 октября, эмитент узнал об изменении 6 ноября.

Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. Росгосстрах входит в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России.

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