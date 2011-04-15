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07/11/2019
15:33

В Новой Москве построят 30 км газовых сетей

В Троицком и Новомосковском округах построят почти 30 км газовых сетей. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина, сообщила столичная мэрия.

На заседании одобрили проекты планировки газопроводов высокого давления на территории поселений Филимонковского, Марушкинского, Десеновского, Сосенского, Воскресенского, Первомайского, Щаповского и Краснопахорского.

Первый участок газопровода длиной 20.09 километра протянется от Киевского шоссе (деревня Мешково) до Калужского шоссе (СНТ "Ракитки"). Для его обслуживания планируется построить газорегуляторный пункт "Десна". Улучшится газоснабжение близлежащих населенных пунктов, включая деревни Мешково, Бурцево, Середнево, Кнутово, Пенино и Милорадово, садоводческие товарищества "Высокое", "Чёрный Луг", "Таксатор" и другие. Кроме того, газом будет обеспечиваться Марьинская птицефабрика.

Второй участок газопровода длиной 9.5 километра пройдёт от Калужского шоссе (деревня Чириково) до Варшавского шоссе (посёлок Курилово). Также планируется построить газорегуляторный пункт "Русино". Новый участок газопровода будет обслуживать близлежащие населённые пункты, включая посёлок Курилово и деревню Русино.

"AK&M" от 07.11.2019
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