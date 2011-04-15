Доходность ОФЗ в октябре ускорила снижение

В октябре на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и снижения ключевой ставки Банка России кривая доходности ОФЗ опустилась ниже уровня начала апреля 2018 года. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.



Доходность ОФЗ снижалась в условиях роста объёма покупок этих бумаг нерезидентами, которые в последние месяцы сопровождались продажей валюты на внутреннем рынке и закрытием части позиций на рынке "валютный своп". Доля вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным НРД, в общем объёме рынка в октябре возросла до 31.4%.



В 2019 году на фоне снижения ставок в экономике России локальные инвесторы, в том числе физические лица, стали активнее искать альтернативные источники вложений с более высокой доходностью. В частности, был зафиксирован рост вложений населения в рублёвые банковские облигации. Банк России следит за возможными рисками продаж физическим лицам новых инструментов, в том числе за проявлением недобросовестных практик со стороны финансовых организаций.



Совокупный объём открытых позиций в сегменте рублёвых процентных свопов на конец октября 2019 года вырос в 3 раза по сравнению с началом 2017 года и превысил 6.2 трлн руб. В IV квартале 2021 года у некоторых российских участников рынка может возникнуть необходимость перевода части своих сделок на централизованный клиринг в связи с реформой финансового регулирования на российском рынке производных финансовых инструментов.





"AK&M" от 07.11.2019