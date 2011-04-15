ЦБ объявил учётную цену золота на 8 ноября - 3040.86 руб./г против 3043.19 руб./г на 7 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3040.86 руб./грамм
Серебро: - 35.94 руб./грамм
Платина: - 1909.63 руб./грамм
Палладий: - 3681.98 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.10 01.11 02.11 06.11 07.11
Золото 3060.14 3088.73 3108.27 3059.56 3043.19
Серебро 36.27 36.82 37.17 36.98 36.89
Платина 1891.34 1898.68 1918.67 1903.33 1897.20
Палладий 3665.63 3696.88 3689.12 3631.78 3632.90