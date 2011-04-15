Розничная сеть "Роснефть" начала реализацию зимнего дизельного топлива

Розничная сеть "Роснефть" с наступлением сезонных отрицательных температур переходит на реализацию зимних сортов дизельного топлива. Об этом говорится в сообщении компании.



Сеть заправочных станций под брендом "Роснефть" насчитывает около 3 тыс. станций. Компания осуществляет переход на зимние сорта дизельного топлива во всех российских регионах своего присутствия с учётом их климатических условий.



Зимнее и межсезонное дизельное топливо НК "Роснефть" соответствует всем требованиям ГОСТ 32511-2013 "Топливо дизельное "Евро", а также ГОСТ 55475-2013 "Топливо зимнее дизельное и арктическое депарафинизированное. Технические условия". На АЗС сети в Сибирском регионе клиентам предлагается зимнее дизельное топливо с предельной температурой фильтруемости до -32°С, а в центральных регионах России - межсезонное топливо с предельной температурой фильтруемости до -20°С.



На зимние сорта дизельного топлива уже перешли районы Крайнего севера (Мурманск, Архангельск, ЯНАО, ХМАО), а также ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. В начале ноября на зимнее топливо перейдут ряд регионов СЗФО, ЦФО, ПФО и УФО. В регионах ЮФО и СКФО переход на зимние сорта дизельного топлива запланирован к декабрю.



Роснефть выпускает зимнее топливо для всех климатических зон Российской Федерации. Для обеспечения низкотемпературных свойств зимнего дизельного топлива в его составе используются высокотехнологичные компоненты, которые обеспечивают необходимые характеристики по показателю предельной температуры фильтруемости.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 07.11.2019