Автотранспортные грузоперевозки между РФ и Молдовой за 9 месяцев выросли на 8.8% до 509 тыс. т

Объём грузовых перевозок автомобильным транспортом между РФ и Республикой Молдова за 9 месяцев 2019 года составил 509 тыс. т, и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 8.8%. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам заседания Смешанной комиссии в области международного автомобильного сообщения между странами.



Участники заседания обменялись информацией о результатах мониторинга, проведённого после принятия мер, направленных на увеличение доли участия российских перевозчиков на молдавско-российском рынке. Одной из причин недостаточно активного участия российских перевозчиков на рынке транспортных услуг Молдова-Россия является положение об оплате дорожных сборов на территории Республики Молдова.



В соответствии с Соглашением между правительствами стран о международном автомобильном сообщении российские перевозчики должны быть освобождены от уплаты сбора на территории Молдавии. Молдавская сторона гарантировала предпринять все меры по отмене дорожных сборов в отношении российских перевозчиков и уведомить Минтранс России не позднее 29 февраля 2020 года.



Кроме того, говорилось об использовании разрешений на перевозки грузов. Стороны уточнили предварительный контингент обмена разрешениями на 2020 год, определив его в следующем количестве: российские перевозчики получат 15 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных грузовых перевозок и 1.5 тыс. разрешений на перевозку грузов в/из третьих стран. Молдавской стороне будет предоставлено 16 тыс. и 500 разрешений соответственно.



При этом обозначен порядок использования молдавскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных грузовых перевозок - 8 тыс. бланков им можно будет использовать на территории России, начиная с 1 января 2020 года, следующие 4 тыс. бланков - с 1 июля 2020 года, оставшиеся - с 1 октября 2020 года.



Обмен разрешениями будет осуществлён до 15 декабря 2019 года.



"AK&M" от 07.11.2019