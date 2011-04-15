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07/11/2019
17:35

Яндекс начинает испытания самоуправляемого робота-доставщика

Яндекс начал тестировать робота для перевозки небольших грузов. Об этом говорится в сообщении компании.

Это автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода. За сходство с луноходом робот получил название Яндекс.Ровер.

Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. Ровер умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару может делать всё это даже в темноте.

В будущем Ровер может органично вписаться в экосистему Яндекса. Например, его можно использовать в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, для доставки товаров из интернет-магазина Беру или в складской логистике. После завершения испытаний Яндекс рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.

Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.

"AK&M" от 07.11.2019
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