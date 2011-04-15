"Пятёрочка" будет перерабатывать нереализованные продукты. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.



Торговая сеть запускает проект по передаче для дальнейшей переработки в корма животным нереализованной пищевой продукции и продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. К апрелю 2020 года он заработает во всех магазинах сети - "Пятёрочка" планирует отдавать на переработку около 70% такой продукции.



Это решение принято по итогам пилотного проекта, длившегося 10 месяцев и проходившего практически во всех регионах присутствия "Пятёрочки". Тестирование проекта позволило торговой сети выйти на передачу 2.5 тыс. т продукции на переработку ежемесячно. В рамках пилота до 30% потенциальных пищевых отходов, которые могли бы образоваться более чем в пяти тысячах магазинов, передавались партнёрам для последующей переработки.



Для этого в "Пятёрочке" был запущен дополнительный бизнес-процесс, предусматривающий раздельный сбор части нераспроданной продукции в отдельную тару и её ежедневную передачу партнёру. Десять компаний по всей стране забирают фрукты, овощи, мучные изделия, а также бакалею, потерявшие товарный вид и форму до окончания срока годности. Они перерабатывают полученную продукцию в корм для скота.



Отметим также, что в "Пятёрочке" товары с истекающим сроком годности получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2019 года выросла на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1260.4 млрд руб.



Чистая выручка российского ритейлера в III квартале выросла на 12.8% до 420.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 07.11.2019