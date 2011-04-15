Россия стала соучредителем Energy Efficiency Hub

Россия стала соучредителем международного Координационного центра по энергоэффективности (Energy Efficiency Hub), сообщает МЭР РФ.



"Членство в хабе позволит России продолжить обмен опытом в области энергоэффективности с ведущими странами, а также участвовать в реализации совместных исследовательских проектов", - отметил замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, цитируемый в сообщении.



Международный Координационный центр по энергетической эффективности создан под эгидой Международного энергетического агентства (МЭА). Учредителями хаба, наряду с Россией, стали Австралия, Аргентина, Канада, Франция, Германия, Япония, Корея, Китай, США, Великобритания, Европейская Комиссия и Дания.



Цель новой структуры - укрепление сотрудничества в сфере энергоэффективности, содействие обмену информацией, лучшими практиками и исследованиями, а также поддержка инициатив "Группы двадцати" в этой области. Интересы РФ в новой международной структуре будет представлять Минэкономразвития России. С конца 2018 года министерство ответственно за формирование государственной политики по повышению энергоэффективности.



Хаб призван прийти на смену Международному партнерству по сотрудничеству в области энергоэффективности. На протяжении 10 лет этот форум служил площадкой для консультаций и обмена опытом в рамках специализированных рабочих групп, в которых Россия также принимала участие.



В январе 2017 года президент России принял решение о переходе экономики на модель устойчивого развития. В связи с этим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обретают особую актуальность. На сегодняшний день необходима реализация мер, ориентированных, в первую очередь, на внедрение наилучших доступных и модернизацию устаревших технологий и оборудования в сфере производства, передачи и использования энергетических ресурсов. Такой подход позволит сократить существующий технологический разрыв с ведущими странами, а также повысить конкурентоспособность России на мировом рынке.



"AK&M" от 07.11.2019