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07/11/2019
17:37

Россия стала соучредителем Energy Efficiency Hub

Россия стала соучредителем международного Координационного центра по энергоэффективности (Energy Efficiency Hub), сообщает МЭР РФ.

"Членство в хабе позволит России продолжить обмен опытом в области энергоэффективности с ведущими странами, а также участвовать в реализации совместных исследовательских проектов", - отметил замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, цитируемый в сообщении.

Международный Координационный центр по энергетической эффективности создан под эгидой Международного энергетического агентства (МЭА). Учредителями хаба, наряду с Россией, стали Австралия, Аргентина, Канада, Франция, Германия, Япония, Корея, Китай, США, Великобритания, Европейская Комиссия и Дания.

Цель новой структуры - укрепление сотрудничества в сфере энергоэффективности, содействие обмену информацией, лучшими практиками и исследованиями, а также поддержка инициатив "Группы двадцати" в этой области. Интересы РФ в новой международной структуре будет представлять Минэкономразвития России. С конца 2018 года министерство ответственно за формирование государственной политики по повышению энергоэффективности.

Хаб призван прийти на смену Международному партнерству по сотрудничеству в области энергоэффективности. На протяжении 10 лет этот форум служил площадкой для консультаций и обмена опытом в рамках специализированных рабочих групп, в которых Россия также принимала участие.

В январе 2017 года президент России принял решение о переходе экономики на модель устойчивого развития. В связи с этим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обретают особую актуальность. На сегодняшний день необходима реализация мер, ориентированных, в первую очередь, на внедрение наилучших доступных и модернизацию устаревших технологий и оборудования в сфере производства, передачи и использования энергетических ресурсов. Такой подход позволит сократить существующий технологический разрыв с ведущими странами, а также повысить конкурентоспособность России на мировом рынке.

"AK&M" от 07.11.2019
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