В Московской области открыт новый завод-резидент ОЭЗ "Дубна"

В Московской области открыт новый завод-резидент особой экономической зоны "Дубна" - предприятие "Гранат Био Тех", которое специализируется на выпуске одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Об этом говорится в сообщении "Инвитро".



Пока производство сфокусировано на вакуумных пробирках для взятия венозной крови Acti-Fine. Мощности завода способны закрыть ровно четверть от общей потребности российского рынка в этих изделиях. Однако "Гранат Био Тех" ориентирован на выход и на международную арену. Продукцией предприятия уже заинтересовался ряд компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Медицинский научно-производственный комплекс "Гранат Био Тех" создан в 2016 году на средства частных инвесторов. Объём финансовых вложений на первом этапе превысил 2.1 млрд руб. Основным партнёром выступает крупнейший российский холдинг "Инвитро", специализирующийся на лабораторной диагностики и оказании медицинских услуг.



"Гранат Био Тех" - экологически чистое предприятие, производственные мощности которого занимают свыше 6 тыс. кв. м. Заводу присвоен класс энергетической эффективности "Высочайший А+".



"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг; основан в 1995 году. Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1.3 тыс.) в шести странах и 9-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.



В группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, медицинские офисы "Доктор рядом", медицинские клиники "Лечу", медицинская кадровая служба Unicum, Высшая медицинская школа, медицинский телеканал Med2med, лабораторные услуги в ветеринарии Vet Union.



"AK&M" от 07.11.2019