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07/11/2019
18:36

Уровень деловой активности в секторе МСП снижается

Уровень деловой активности в секторе МСП снижается. Такой вывод следует из ежеквартального исследования самочувствия малого и среднего бизнеса - "Индекс ОПОРЫ RSBI", проведённого "Опорой России" совместно с Промсвязьбанком.

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в III квартале 2019 года снизилось до 50.9 пункта относительно II квартала, что указывает на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Согласно данным исследования, снижение показали три компонента индекса - кадры, продажи, инвестиции, - тогда как компонент доступности финансирования впервые за год вырос. Помимо этого, число сокращающих штат компаний превысило долю его наращивающих.

В региональном разрезе по уровню спроса на кредиты лидируют Кировская и Ярославская области, а также Краснодарский край. В целом, выше среднего по РФ - 21% - спрос на кредиты был отмечен в 15 регионах.

Результаты исследования также показали, что в ближайшие три месяца улучшения условий для ведения собственного бизнеса ожидают 18% опрошенных предпринимателей. Кварталом ранее данный показатель был на отметке 22%.


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