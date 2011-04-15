Уровень деловой активности в секторе МСП снижается. Такой вывод следует из ежеквартального исследования самочувствия малого и среднего бизнеса - "Индекс ОПОРЫ RSBI", проведённого "Опорой России" совместно с Промсвязьбанком.



Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в III квартале 2019 года снизилось до 50.9 пункта относительно II квартала, что указывает на остановку роста деловой активности в этом сегменте.



Согласно данным исследования, снижение показали три компонента индекса - кадры, продажи, инвестиции, - тогда как компонент доступности финансирования впервые за год вырос. Помимо этого, число сокращающих штат компаний превысило долю его наращивающих.



В региональном разрезе по уровню спроса на кредиты лидируют Кировская и Ярославская области, а также Краснодарский край. В целом, выше среднего по РФ - 21% - спрос на кредиты был отмечен в 15 регионах.



Результаты исследования также показали, что в ближайшие три месяца улучшения условий для ведения собственного бизнеса ожидают 18% опрошенных предпринимателей. Кварталом ранее данный показатель был на отметке 22%.





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