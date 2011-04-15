Инфляция за неделю, с 29 октября по 5 ноября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 29 октября по 5 ноября 2019 года, составила 0.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на крупу гречневую выросли на 2.8%, яйца куриные - на 1.2%, молоко пастеризованное - на 0.4%, сыры сычужные - на 0.3%, рыбу мороженую, сметану и



карамель - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2%, пшено - на 1.3%, мясо кур - на 0.5%, свинину и хлеб ржаной - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры - 8%, огурцы - 5.6%. В то же время морковь стала дешевле на 1.1%, капуста белокочанная и яблоки - на 0.6%, лук репчатый - на 0.4%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.8%.







AK&M Антикризис