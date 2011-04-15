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07/11/2019
17:05

Инфляция за неделю, с 29 октября по 5 ноября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 29 октября по 5 ноября 2019 года, составила 0.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедший период цены на крупу гречневую выросли на 2.8%, яйца куриные - на 1.2%, молоко пастеризованное - на 0.4%, сыры сычужные - на 0.3%, рыбу мороженую, сметану и

карамель - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2%, пшено - на 1.3%, мясо кур - на 0.5%, свинину и хлеб ржаной - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры - 8%, огурцы - 5.6%. В то же время морковь стала дешевле на 1.1%, капуста белокочанная и яблоки - на 0.6%, лук репчатый - на 0.4%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.8%.



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