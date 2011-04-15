"Гранд Сервис Экспресс" откроет продажи билетов на поезда в Крым 8 ноября

Продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым стартуют 8 ноября 2019 года. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".



Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия".



Выбор и оплата билетов станут возможными в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.



Перевозки пассажиров по двум ключевым маршрутам в крымском направлении начнутся в декабре.



"Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнём перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта", - рассказал генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, цитируемый в сообщении.



Так, пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем. Первый состав "Таврия" (N7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдёт за 43.5 часа.



Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (N27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займёт 33 часа.



Напомним, перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс". С соответствующей инициативой выступила сама компания.



"Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва - Санкт-Петербург. Она соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.



"AK&M" от 07.11.2019