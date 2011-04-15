Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/11/2019
18:46

ESET и Google стали партнёрами по безопасности

Международная антивирусная компания ESET и Google стали учредителями Альянса по безопасности приложений (App Defense Alliance). Об этом говорится в сообщении ESET.

Его целью является укрепление информационной безопасности экосистемы Android и магазина Google Play.

В рамках деятельности Альянса планируется использовать методы машинного обучения, динамического и статического анализа, а также интегрировать антивирусные движки партнёров и Google Play Protect для создания эффективного механизма борьбы с вредоносным ПО.

По мнению учредителей Альянса, это позволит автоматизировать процесс обнаружения киберугроз в магазине Google Play и обеспечить Android-пользователям защиту всех актуальных киберугроз.

Основная задача ESET — сканирование приложений магазина Google Play и передача Google сведений о степени их опасности.

Google оказала доверие ESET благодаря авторитету компании в мире кибербезопасности и её большому опыту обнаружения вредоносных программ, в том числе в Google Play.

Более 30 лет ESET успешно детектирует наиболее серьёзные и сложные для обнаружения киберугрозы, в том числе нацеленные на пользователей мобильных устройств на Android: банковские трояны, шпионские программы, вымогатели.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 07.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100