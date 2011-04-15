ESET и Google стали партнёрами по безопасности

Международная антивирусная компания ESET и Google стали учредителями Альянса по безопасности приложений (App Defense Alliance). Об этом говорится в сообщении ESET.



Его целью является укрепление информационной безопасности экосистемы Android и магазина Google Play.



В рамках деятельности Альянса планируется использовать методы машинного обучения, динамического и статического анализа, а также интегрировать антивирусные движки партнёров и Google Play Protect для создания эффективного механизма борьбы с вредоносным ПО.



По мнению учредителей Альянса, это позволит автоматизировать процесс обнаружения киберугроз в магазине Google Play и обеспечить Android-пользователям защиту всех актуальных киберугроз.



Основная задача ESET — сканирование приложений магазина Google Play и передача Google сведений о степени их опасности.



Google оказала доверие ESET благодаря авторитету компании в мире кибербезопасности и её большому опыту обнаружения вредоносных программ, в том числе в Google Play.



Более 30 лет ESET успешно детектирует наиболее серьёзные и сложные для обнаружения киберугрозы, в том числе нацеленные на пользователей мобильных устройств на Android: банковские трояны, шпионские программы, вымогатели.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 07.11.2019