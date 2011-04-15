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08/11/2019
10:22

Дайджест газеты "Ведомости" от 8 ноября 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 8 ноября 2019 года.


КТО СНЕСЕТ КИНОЦЕНТР "СОЛОВЕЙ"
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ЕГО МЕСТЕ ПОСТРОИТ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С БЫВШИМИ АКЦИОНЕРАМИ БАНКА "ХОВАНСКИЙ"


Два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте "Соловья", сообщили "Ведомостям", что АО "Киноцентр" может быть связано с бывшими акционерами банка "Хованский". Об этом же говорит знакомый бывших топ-менеджеров этого банка. "Хованский" в 2017 г. был присоединен к чешскому банку J&T Bank. До этого крупнейшим акционером "Хованского" была компания "Лукомер", которая зарегистрирована по тому же адресу, что и АО "Киноцентр".


ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЧЬ С НАВОЗОМ
ГОСУДАРСТВО ЖЕСТКО РЕГУЛИРУЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВПЛОТЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ


Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли - такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову. "Ведомости" ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил представитель Союзмолока. В аппарат правительства оно поступило, сообщил его представитель.


МИНЮСТ НЕ УСПЕЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЕ СОВЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ИХ ОТМЕНЫ

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева - подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен. Финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря. Об этом говорится в письме, которое Минюст направил в четверг в правительство. "Ведомости" ознакомились с копией, основные тезисы письма подтвердили человек, близкий к Минюсту, и федеральный чиновник.


ПОДРЯДЧИКИ МЕТРО РАЗОРЯЮТСЯ
ОДИН ИЗ НИХ ОБРАТИЛСЯ В ФАС С ЖАЛОБОЙ НА "МОСИНЖПРОЕКТ"

"Минскметрострой", построивший участок московского метро от "Солнцево" до "Рассказовки", просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело против городской компании "Мосинжпроект" - о нарушении антимонопольного законодательства. "Ведомости" получили текст жалобы от "Минскметростроя", а в ФАС подтвердили, что приняли такое письмо, и от комментариев отказались.


СПРОС НА НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ ОКАЗАЛСЯ СЛАБЫМ ИЗ-ЗА МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА

"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ЗА ТРИ ГОДА

В 2022 г. холдинг "Вертолеты России" начнет поставки легкого вертолета "Ансат-М", рассказал главный конструктор Казанского вертолетного завода (входит в холдинг) Алексей Гарипов на вертолетном форуме в Тюмени.


СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОЧЕТ СТАТЬ ПОХОЖА НА APPLE PAY
ОНА ПЫТАЕТСЯ УПРОСТИТЬ ОПЛАТУ ОНЛАЙН-ПОКУПОК ДО НЕСКОЛЬКИХ КЛИКОВ ИЛИ ДАЖЕ ДО ОДНОГО


Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в интернете. Один из них - возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, рассказали "Ведомостям" три человека, знающих это от СБП.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 08.11.2019
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