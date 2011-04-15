Дайджест газеты "Ведомости" от 8 ноября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 ноября 2019 года.





КТО СНЕСЕТ КИНОЦЕНТР "СОЛОВЕЙ"

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ЕГО МЕСТЕ ПОСТРОИТ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С БЫВШИМИ АКЦИОНЕРАМИ БАНКА "ХОВАНСКИЙ"





Два девелопера, которые вели переговоры о приобретении проекта комплекса апартаментов на месте "Соловья", сообщили "Ведомостям", что АО "Киноцентр" может быть связано с бывшими акционерами банка "Хованский". Об этом же говорит знакомый бывших топ-менеджеров этого банка. "Хованский" в 2017 г. был присоединен к чешскому банку J&T Bank. До этого крупнейшим акционером "Хованского" была компания "Лукомер", которая зарегистрирована по тому же адресу, что и АО "Киноцентр".





ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЧЬ С НАВОЗОМ

ГОСУДАРСТВО ЖЕСТКО РЕГУЛИРУЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВПЛОТЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ





Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли - такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову. "Ведомости" ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил представитель Союзмолока. В аппарат правительства оно поступило, сообщил его представитель.





МИНЮСТ НЕ УСПЕЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЕ СОВЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДЛЯ ИХ ОТМЕНЫ



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ



Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева - подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен. Финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря. Об этом говорится в письме, которое Минюст направил в четверг в правительство. "Ведомости" ознакомились с копией, основные тезисы письма подтвердили человек, близкий к Минюсту, и федеральный чиновник.





ПОДРЯДЧИКИ МЕТРО РАЗОРЯЮТСЯ

ОДИН ИЗ НИХ ОБРАТИЛСЯ В ФАС С ЖАЛОБОЙ НА "МОСИНЖПРОЕКТ"



"Минскметрострой", построивший участок московского метро от "Солнцево" до "Рассказовки", просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело против городской компании "Мосинжпроект" - о нарушении антимонопольного законодательства. "Ведомости" получили текст жалобы от "Минскметростроя", а в ФАС подтвердили, что приняли такое письмо, и от комментариев отказались.





СПРОС НА НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ ОКАЗАЛСЯ СЛАБЫМ ИЗ-ЗА МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА



"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ЗА ТРИ ГОДА



В 2022 г. холдинг "Вертолеты России" начнет поставки легкого вертолета "Ансат-М", рассказал главный конструктор Казанского вертолетного завода (входит в холдинг) Алексей Гарипов на вертолетном форуме в Тюмени.





СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ХОЧЕТ СТАТЬ ПОХОЖА НА APPLE PAY

ОНА ПЫТАЕТСЯ УПРОСТИТЬ ОПЛАТУ ОНЛАЙН-ПОКУПОК ДО НЕСКОЛЬКИХ КЛИКОВ ИЛИ ДАЖЕ ДО ОДНОГО





Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в интернете. Один из них - возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, рассказали "Ведомостям" три человека, знающих это от СБП.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 08.11.2019