АЛРОСА в январе-сентябре сократила продажи алмазов на 13% до 25.3 млн карат

АЛРОСА сократила продажи алмазов в III квартале 2019 года на 23% до 6.4 млн карат по сравнению с предыдущим кварталом, за 9 месяцев - на 13% до 25.3 млн карат в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение компании.



В октябре 2019 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $264.4 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $253.9 млн, бриллиантов - $10.4 млн.



В январе-октябре 2019 года АЛРОСА продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2686.6 млн. Стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2019 года составила $2639.4 млн, бриллиантов - $47.2 млн.



"В первые 9 месяцев 2019 года алмазно-бриллиантовый рынок находился под влиянием избыточного предложения бриллиантов, а также сложной ситуации в финансовом секторе в Индии. Снижение предложения алмазов крупнейшими производителями на четверть с начала года, а также постепенное снижение уровня избыточных запасов у огранщиков в Индии свидетельствует о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения в алмазном трубопроводе. С начала августа 2019 года наблюдается некоторая стабилизация цен и спроса, что нашло отражение в росте месячных продаж - в августе общие продажи выросли на 7% относительно предыдущего месяца, в сентябре и октябре показатель вырос на 42% и 2% соответственно", - подчеркнул заместитель генерального директора Алексей Филипповский, цитируемый в сообщении.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.





"AK&M" от 08.11.2019