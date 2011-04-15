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08/11/2019
11:08

Российский рынок решился на откат

После вчерашнего ралли, которое привело индекс МосБиржи к новым рекордным максимумам, на этот раз над психологическим уровнем 3000, российский рынок корректируется на утренних торгах в пятницу. С начала сессии индекс МосБиржи и РТС отступают в пределах 0.7%. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Откат выглядит вполне закономерно и назревал давно, а не реализовывался за счет внешнего оптимизма в сочетании с благоприятной динамикой российских бумаг первого эшелона. Теперь настроения на зарубежных площадках ухудшаются, что видно по динамике азиатских индексов - большинство бенчмарков просело после новых рекордов на Уолл-стрит.

Инвесторы по всему миру продолжают муссировать тему переговоров США и Китая, отталкиваясь от новостного фона на этом фронте при принятии торговых решений. Слухи о том, что внутри Белого дома появились противоречия в вопросе условий промежуточной торговой сделки с КНР отбили у игроков желание рисковать. В целом обстановка выглядит нестабильно - игроки чутко реагируют на любой сигнал, поступающий из Вашингтона или Пекина. До конца дня полноценный интерес к риску на рынки, включая российские, может не вернуться, особенно учитывая, что на фоне приближения выходных у инвесторов традиционно возникает соблазн зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях.

Что касается валютного рынка, рубль после вчерашнего роста возобновил снижение, но доллар остается под отметкой 64 руб., нарушить целостность которой паре не удавалось на протяжении всей уходящей недели. На недельном графике котировки торгуются в приличном плюсе после четырех недель снижения подряд. Охлаждение спроса на риск вкупе с локальной просадкой нефтяных котировок не предполагают укрепления российской валюты в краткосрочной перспективе.




"AK&M" от 08.11.2019
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