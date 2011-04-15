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08/11/2019
11:35

Внешний фон на открытии торгов складывается умеренно негативный

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом трех основных индексов на 0.2-0.6% после поступления информации о возможной отмене импортных пошлин США и Китаем при заключении первой фазы торгового соглашения. Подобное решение, однако, пока не получило подтверждения в администрации президента США. Индекс S&P500 обновил рекордный максимум и приостановил повышение недалеко от 3100 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.5%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0.2%. Фондовые индексы Китая в основном падают, теряя порядка 0.5%, несмотря на в целом позитивную статистику по внешней торговле. Профицит торгового баланса КНР в октябре вырос больше прогнозов, экспорт и импорт в годовом исчислении упали меньше, чем ожидалось – на 0.9% и 6.4% соответственно.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются в пределах 0.5% после повышения более чем на 1% накануне. Цены на нефть Brent расположены выше $62, WTI удерживаются выше $56 после повышения в район $58 в четверг. В пятницу повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет Baker Hughes о динамике буровых установок в США. В целом котировки находятся на весьма высоких уровнях и выглядят готовыми к возобновлению роста после некоторой коррекции.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь выросли, а рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический максимум, закрепившись выше 3000 пунктов. Индекс РТС, тем временем, стремится к 1500 пунктам, находясь на максимумах с октября 2013 года. Рынок продолжает движение вверх вопреки краткосрочной перекупленности.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, обновив максимум с сентября против европейской валюты. Пара доллар/рубль отступила вниз от 64 руб, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Доллар до закрепления выше указанной отметки может быть склонен к движению в район 63 руб. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (71 руб) и накануне опустилась до минимума с конца сентября 70.01 руб. Ключевая поддержка для евро расположена у минимумов текущего года, в районе 69.9 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением ввиду ухудшения настроений за рубежом, в связи с чем могут выйти в минус. Поводов для масштабной коррекции все еще нет, хотя близость исторических и многомесячных пиков по индексам и рублю может подтолкнуть “быков” к фиксации части прибыли, особенно в случае отсутствия обнадеживающих новостей по торговому вопросу.

"AK&M" от 08.11.2019
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