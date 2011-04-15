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08/11/2019
12:15

Рубль укрепляется

Поддержку рублю оказывает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что Центробанк видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, но не будет снижать ставку "автоматически", а учтет данные и риски. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

8 ноября 2019 года цена нефти марки Brent составляет $62.09 за баррель. По сравнению с предыдущим днем ($62.29 за баррель) ее стоимость снизилась на $0.2 (0.32%).

Нефть подешевела на фоне противоречивых сигналах о перспективах подписания торгового соглашения между США и Китаем.

Курс доллара на 8 ноября 2019 года установлен на уровне 63.72 руб. (+14.18 коп.). Доллар будет торговаться в диапазоне 63-64.5 руб. Курс евро установлен на уровне 70.54 руб. (+11.88 коп.). Сегодня для европейской валюты актуален диапазон 70-71 руб. за евро. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 27.76 коп. до 66.67 руб.




"AK&M" от 08.11.2019
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