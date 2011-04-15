В Еврейской автономной области построят ГОК по обогащению графита. Представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горно-обогатительного комбината по переработке и обогащению запасов Тополихинского участка месторождения "Союзное" рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении ведомства.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство горно-обогатительного комбината, предназначенного для переработки и обогащения руд Тополихинского участка месторождения "Союзное". В состав комплекса войдут обогатительная фабрика, хвостовое хозяйство, объекты вспомогательных комплексов теплоэлектростанции, промышленной площадки и площадки вахтового посёлка. Кроме того, запланированы обустройство площадки водоснабжения, строительство насосных станций и прокладка водовода от реки Амур до промышленной площадки ГОКа.



Планируется, что мощность обогатительной фабрики достигнет 348 тыс. т графитсодержащей руды в год с получением 40472.4 т графитового концентрата.



Застройщик - ООО "Дальневосточный графит".

Месторождение "Союзное", расположенное на территории Еврейской автономной области России возле села Амурзет, - одно из самых богатых месторождений высококачественного графита в мире. Его разработкой с 2011 года занимается ООО "Дальграфит". Компания рассчитывает создать крупнейший на территории страны промышленный комплекс по производству графита, который должен стать источником качественного сырья для изготовления высокотехнологичной продукции для металлургической промышленности, машиностроения и производства электроники. Предприятие входит в состав территории опережающего развития "Амуро-Хинганская".





"AK&M" от 08.11.2019