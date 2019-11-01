ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 ноября в размере 63.7295 руб. против 63.7298 руб. на 8 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.11.19 - 63.7298 руб.

07.11.19 - 63.5880 руб.

06.11.19 - 63.2480 руб.

02.11.19 - 64.0316 руб.

01.11.19 - 63.7748 руб.

































































"AK&M" от 08.11.2019