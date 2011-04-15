Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 ноября

Банк России установил на 9 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 43.8905

1 Азербайджанский манат 37.5653

100 Армянских драмов 13.3395

1 Белорусский рубль 31.2048

1 Болгарский лев 35.9972

1 Бразильский реал 15.5411

100 Венгерских форинтов 21.1550

1000 Вон Республики Корея 55.1062

10 Гонконгских долларов 81.4424

10 Датских крон 94.2061

1 Доллар США 63.7295

1 Евро 70.4211

100 Индийских рупий 89.5423

100 Казахстанских тенге 16.3987

1 Канадский доллар 48.3129

100 Киргизских сомов 91.0796

10 Китайских юаней 91.1959

10 Молдавских леев 36.5736

1 Новый туркменский манат 18.2345

10 Норвежских крон 69.8528

1 Польский злотый 16.5256

1 Румынский лей 14.7888

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.6975

1 Сингапурский доллар 46.8979

10 Таджикских сомони 65.7683

1 Турецкая лира 11.0688

10000 Узбекских сумов 67.2252

10 Украинских гривен 25.9857

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.6630

10 Чешских крон 27.5587

10 Шведских крон 66.0594

1 Швейцарский франк 64.0176

10 Южноафриканских рэндов 43.1652

100 Японских иен 58.3150

"AK&M" от 08.11.2019