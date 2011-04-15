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|08/11/2019
13:40
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 ноября
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Банк России установил на 9 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8905
1 Азербайджанский манат 37.5653
100 Армянских драмов 13.3395
1 Белорусский рубль 31.2048
1 Болгарский лев 35.9972
1 Бразильский реал 15.5411
100 Венгерских форинтов 21.1550
1000 Вон Республики Корея 55.1062
10 Гонконгских долларов 81.4424
10 Датских крон 94.2061
1 Доллар США 63.7295
1 Евро 70.4211
100 Индийских рупий 89.5423
100 Казахстанских тенге 16.3987
1 Канадский доллар 48.3129
100 Киргизских сомов 91.0796
10 Китайских юаней 91.1959
10 Молдавских леев 36.5736
1 Новый туркменский манат 18.2345
10 Норвежских крон 69.8528
1 Польский злотый 16.5256
1 Румынский лей 14.7888
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.6975
1 Сингапурский доллар 46.8979
10 Таджикских сомони 65.7683
1 Турецкая лира 11.0688
10000 Узбекских сумов 67.2252
10 Украинских гривен 25.9857
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.6630
10 Чешских крон 27.5587
10 Шведских крон 66.0594
1 Швейцарский франк 64.0176
10 Южноафриканских рэндов 43.1652
100 Японских иен 58.3150
"AK&M" от 08.11.2019
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