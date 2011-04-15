Сбербанк и SberCloud провели презентацию самого мощного в России суперкомпьютера

Сбербанк и SberCloud провели презентацию самого производительного российского суперкомпьютера, получившего имя Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари. Об этом говорится в сообщении банка.



Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке даст пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.



Архитектура и вычислительные мощности суперкомпьютера Christofari позволяют в рекордные сроки решать задачи обучения моделей, основанных на глубоких нейронных сетях. Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например, обработка естественного языка, компьютерное зрение, автоматизированное принятие решений, оценка и управления рисками, выявление мошенничества, предиктивная аналитика, создание голосовых помощников и чат-ботов, а также в других направлениях.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 08.11.2019