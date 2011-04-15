АЛРОСА за 10 месяцев продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2.686 млрд

АЛРОСА за 10 месяцев 2019 года продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $2.686 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.



Стоимость реализованного алмазного сырья за десять месяцев 2019 года составила $2639.4 млн, бриллиантов - $47.2 млн.



В октябре текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $264.4 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $253.9 млн, бриллиантов - $10.4 млн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.





"AK&M" от 08.11.2019