Рынок M&A в III квартале остался на высоком уровне

Рынок M&A в III квартале 2019 года остался на высоком уровне, однако сдал позиции по сравнению с прошлым годом. Суммарная стоимость сделок снизилась на 20.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $10.04 млрд против $12.7 млрд годом ранее. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Однако количество сделок заметно возросло. Так, за этот период отмечена 101 транзакция - на 32.9% больше, чем в июле-сентябре 2018 года (76 сделок), при этом почти половина сделок совершена в строительстве и девелопменте.



В рублёвом выражении сумма сделок за III квартал 2019 года уменьшилась на 19.8% до 649 млрд руб. с 809 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с незначительным ростом курса рубля.



Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших) возросла в годовом сравнении в 1.3 раза до $67.9 млн с $51.6 млн в III квартале 2018 года. На рост показателя влияет тот факт, что в аналогичном периоде прошлого года состоялись 4 миллиардные сделки, которые исключаются при расчёте средней стоимости.



При этом крупнейшей сделкой квартала стала продажа зарубежному инвестору российской компании - баскетбольного клуба Brooklyn Nets, который приобрёл вице-президент и сооснователь Alibaba Group Джозеф Цай у Михаила Прохорова за $2.35 млрд.



На втором месте - санация крупного банка: в июле Банк России стал владельцем свыше 99.99% обыкновенных акций ПАО "Московский Индустриальный банк" (МИнБанк), докапитализировав его на 128.7 млрд руб.



Третье место по объёму занимает сентябрьская сделка в секторе торговли, анонсированная ещё в январе 2019 года: слияние торговых сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси", оцененное в $1.29 млрд.



В ряде отраслей число сделок продолжает расти, однако их объёмы при этом снижаются, и большинство сделок носит вынужденный характер. Больше всего эта тенденция характерна для строительства и девелопмента, где в III квартале наблюдался особенно бурный рост количества M&A-сделок. Этот рост произошел на фоне законодательных изменений на рынке строительства жилой недвижимости, согласно которым использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков с 1 июля 2019 года стало обязательным для всех застройщиков и проектов.



По мнению экспертов, это вынудит российских застройщиков привлекать больше кредитных средств, увеличит их долговую нагрузку, а в дальнейшем приведёт к выдавливанию с рынка мелких игроков. А крупные девелоперы в таких условиях предпочтут проекты в сфере коммерческой и торговой недвижимости. Мы ожидаем рост числа банкротств и ухода с рынка большинства мелких и средних застройщиков, а также консолидацию активов в руках нескольких крупных владельцев.



Учитывая, что во втором полугодии ожидается завершение ряда крупных сделок, в целом по итогам 2019 года рынок M&A может показать увеличение объёма сделок до $70 млрд.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"